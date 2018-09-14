Etli ve Cevizli Enginar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti, 3 çorba kaşığı tereyağı veya tuzlu Tereyağı'nda suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine küp doğranmış soğan ekleyip soteleyin. Bezelye, 1 çorba kaşığı salça, tuz ve karabiber ilave edip 5 dakika kavurun. Kıyılmış dereotunu ekleyip karıştırın. Enginarları kaynar limonlu suda 1-2 dakika haşlayıp suyunu süzdürün ve yayvan bir tencereye yan yana yerleştirin. Üzerlerine etli harcı pay edin. Küçük bir tavayı ocağa oturtun, sonra 1 çorba kaşığı tereyağı'nda 1 tatlı kaşığı salçayı kavurun. 3.5-4 su bardağı sıcak suyla karıştırın. Enginarların olduğu tencereye ilave edip, tencerenin kapağını kapatın ve kaynayana dek harlı, kaynadıktan sonra kısık ateşte enginarlar yumuşayana dek pişirin. Üzeri için tereyağı'nı tavada eritip, irice kırılmış ceviz ilave ederek 1-2 dakika kavurun. Enginarları servis tabağına alın. Üzerlerine kavrulmuş ceviz serpiştirip, dereotu ile süsleyin ve sıcak olarak servis yapın.