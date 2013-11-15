Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Jülyen doğranmış biber ve yemeklik doğranmış soğanı sıvıyağda soteleyin. Tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde jülyen doğranmış eti, suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Fajita tavasını kızdırıp, soğanlı karışımı tavaya alın. Üzerine eti yerleştirin. Fajita baharatı ile suyu karıştırıp tavanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.