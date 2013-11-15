Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet California biberi (renkli dolmalık biber)
3 adet soğan
3 çorba kaşığı sıvı yağ
400 gram jülyen doğranmış et
1 çay kaşığı fajita baharatı
1 kahve fincanı su
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Jülyen doğranmış biber ve yemeklik doğranmış soğanı sıvıyağda soteleyin. Tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde jülyen doğranmış eti, suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Fajita tavasını kızdırıp, soğanlı karışımı tavaya alın. Üzerine eti yerleştirin. Fajita baharatı ile suyu karıştırıp tavanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Fajita baharatını büyük marketlerden temin edebilirsiniz.