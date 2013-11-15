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Sofra / Et Yemekleri / Fajita

Fajita

Fajita
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Meksika Mutfağı
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet California biberi (renkli dolmalık biber)

3 adet soğan

3 çorba kaşığı sıvı yağ

400 gram jülyen doğranmış et

1 çay kaşığı fajita baharatı

1 kahve fincanı su

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Jülyen doğranmış biber ve yemeklik doğranmış soğanı sıvıyağda soteleyin. Tuz, karabiber ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde jülyen doğranmış eti, suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Fajita tavasını kızdırıp, soğanlı karışımı tavaya alın. Üzerine eti yerleştirin. Fajita baharatı ile suyu karıştırıp tavanın üzerine gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Fajita baharatını büyük marketlerden temin edebilirsiniz.
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