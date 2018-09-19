Fırında Bütün Tavuk

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuğu iyice yıkayıp, kuruladıktan sonra tuz, karabiber ve zeytinyağı ile iyice ovalayın. Tavuğun içine kekik ve kürdan yardımıyla birkaç yerinden deldiğiniz limonu yerleştirin. Havuçların kabuklarını temizleyip irice doğrayın. Soğanın kabuğunu temizleyip halka doğrayın. Tavuğu fırın kabına yerleştirip, havuç ve soğanı kenarlarına serpiştirin. Üzerini pişirme kağıdı ile kaplayıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat pişirin. Fırından alıp, üzerindeki pişirme kağıdını çıkarın ve kabın altında biriken suyu tavuğun üzerine gezdirin. Mantarı fırçalayın, kuşkonmazın kök kısımlarından 3 cm kesip atın, biberi doğrayın ve hepsini fırın kabına serpiştirin. Üzerini pişirme kağıdı ile kaplayıp, 200 derecede 15 dakika pişirin. Fırından alıp, pişirme kağıdını çıkarın ve yeniden fırına verip, 15 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.