Fırında Nar Ekşili Kuzu Kol

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sos için tüm sos malzemesini mutfak robotundan çekin. Kuzu kolun üzerine bir bıçakla ince çizikler atıp, etin her tarafını bu sosla iyice ovalayın. Üzerini pişirme kağıdı ile kaplayıp buzdolabının alt rafında 1-2 saat dinlendirin. Buzdolabından alıp ovalayın ve 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin. Üzerini yeniden kaplayıp, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 1 saat pişirin. Fırından alıp, üzerindeki pişirme kağıdını çıkarın ve kabın altında biriken suyu etin üzerine gezdirip, arpacık soğanları serpiştirin. Üzerini pişirme kağıdı ile kapatıp yeniden fırına verin ve 30 dakika daha pişirin. Fırından alıp etin üzerini açın ve yeniden fırına verip 30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.