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Fırında Sebzeli Et Tarifi

Et yemeklerini daha hafif hale getirmenin en pratik ve lezzetli hali sebze eşliğinde pişirmek olabilir. Diyet yapanları memnlun edecek tarifiyle fırında sebzeli et tarifi
Fırında Sebzeli Et Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Pişirme: 58 dakika
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı kuzu eti



100 gram kuyruk yağı



2 adet patlıcan



1 adet patates



2 adet soğan



4 adet sivri biber



2 adet kırmızı biber



2 adet domates



4-5 diş sarmısak



1 çorba kaşığı domates salçası



Yarım çay bardağı sıvıyağ



Yeteri kadar su



Tuz, karabiber, toz kırmızıbiber, pulbiber


YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve kuşbaşı doğrayın. Acısını almak için tuz eklenmiş su dolu bir kaba alın. 15 dakika bekletip sudan alın. Patates, soğan ve biberleri temizleyip irice doğrayın. Tüm sebzeleri geniş bir kaba alıp üzerine sarmısak, salça, tuz ve baharatları ekleyip harmanlayın. Orta boy bir fırın kabının tabanına et ve kuyruk yağını yerleştirin. Üzerine sebzeleri ilave edin. Domatesi küp doğrayıp en üste yayın. Sıvıyağ ve 1 su bardağı sıcak suyu üzerine gezdirin. Kabın üzerini önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat pişirin. Alüminyum folyo ve pişirme kağıdını alıp 5 dakika daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.

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