Fırında Sebzeli Et Tarifi

Patlıcanları alacalı soyun ve kuşbaşı doğrayın. Acısını almak için tuz eklenmiş su dolu bir kaba alın. 15 dakika bekletip sudan alın. Patates, soğan ve biberleri temizleyip irice doğrayın. Tüm sebzeleri geniş bir kaba alıp üzerine sarmısak, salça, tuz ve baharatları ekleyip harmanlayın. Orta boy bir fırın kabının tabanına et ve kuyruk yağını yerleştirin. Üzerine sebzeleri ilave edin. Domatesi küp doğrayıp en üste yayın. Sıvıyağ ve 1 su bardağı sıcak suyu üzerine gezdirin. Kabın üzerini önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat pişirin. Alüminyum folyo ve pişirme kağıdını alıp 5 dakika daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.