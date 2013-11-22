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Sofra / Et Yemekleri / Fıstıklı Kuzu Sarma

Fıstıklı Kuzu Sarma

Fıstıklı Kuzu Sarma
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kuzu budu

1 tatlı kaşığı ezilmiş sarımsak

1 çorba kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı muskat

3 adet karanfil

5 adet kakule

2 çorba kaşığı hindistan cevizi

7 çorba kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı su

2 adet patates

1 adet acı sivri biber

1 su bardağı süt

2 adet çubuk tarçın

1 su bardağı yer fıstığı

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış eti bir tencereye alıp, sarımsak, kişniş, kimyon, karabiber, zencefil, muskat, karanfil, kakule ve hindistan cevizi ile harmanlayın. 5 çorba kaşığı sıvı yağ ekleyip ocağa oturtun. Suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak pişirin. Su ekleyip karıştırın. Etin pişmesine yakın, kabukları soyulup küp doğranmış patates, dilimlenmiş biber ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Et iyice yumuşayınca süt ve tarçın ekleyip, 5 dakika daha pişirin. Ayrı bir yerde kabukları temizlenmiş tuzsuz fıstığı, kalan 2 çorba kaşığı sıvı yağda kavurun. Yemeğe ekleyip karıştırın. Çubuk tarçınları yemeğin içinden alın. Arzunuza göre fıstık serperek servis yapın.
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