Fıstıklı Kuzu Sarma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış eti bir tencereye alıp, sarımsak, kişniş, kimyon, karabiber, zencefil, muskat, karanfil, kakule ve hindistan cevizi ile harmanlayın. 5 çorba kaşığı sıvı yağ ekleyip ocağa oturtun. Suyunu salıp yeniden çekene dek karıştırarak pişirin. Su ekleyip karıştırın. Etin pişmesine yakın, kabukları soyulup küp doğranmış patates, dilimlenmiş biber ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Et iyice yumuşayınca süt ve tarçın ekleyip, 5 dakika daha pişirin. Ayrı bir yerde kabukları temizlenmiş tuzsuz fıstığı, kalan 2 çorba kaşığı sıvı yağda kavurun. Yemeğe ekleyip karıştırın. Çubuk tarçınları yemeğin içinden alın. Arzunuza göre fıstık serperek servis yapın.