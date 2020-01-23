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Güveçte pastırmalı patates

Pastırmanın tadı güvecin lezzetiyle birleşiyor! İşte güveçte pastırmalı patates tarifi...
Güveçte pastırmalı patates
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg patates

Yeteri kadar su

2 çorba kaşığı tereyağı

150 gram krem peynir

3 çorba kaşığı süzme yoğurt

3 dal kıyılmış taze soğan

3 diş ezilmiş sarmısak, tuz, karabiber

Üzeri için: 100 gram pastırma

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyup tuz eklenmiş az suda haşlayın. Suyunu süzüp çatal yardımıyla ezin. Henüz sıcakken tereyağı, krem peynir, süzme yoğurt, taze soğan, sarmısak, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Patatesi fırın kabına aktarıp düzeltin. Üzerine kaşar peyniri ve pastırmaları ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirip, sıcak servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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