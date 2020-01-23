Güveçte pastırmalı patates

Patateslerin kabuklarını soyup tuz eklenmiş az suda haşlayın. Suyunu süzüp çatal yardımıyla ezin. Henüz sıcakken tereyağı, krem peynir, süzme yoğurt, taze soğan, sarmısak, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Patatesi fırın kabına aktarıp düzeltin. Üzerine kaşar peyniri ve pastırmaları ekleyin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirip, sıcak servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel