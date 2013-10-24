Harput (İri) Köftesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram yağsız kıyma
250 gram köftelik bulgur
2 adet soğan, 1 çorba kaşığı pul biber
1-2 çorba kaşığı kurutulmuş reyhan
1 çay kaşığı karbonat
1 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı salça
5 su bardağı su, tuz
YAPILIŞI
Derin bir kabın içine kıyma, yıkanmış ve süzülmüş bulgur, rendelenmiş soğan, pul biber, reyhan, karbonat ve tuzu koyun. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Baş ve orta parmağınızın yardımıyla tekerlek şeklinde köfteler hazırlayın. Tereyağı ve salçayı bir tencereye alıp, hafif çevirdikten sonra suyu ilave edip, tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynayınca köfteleri içine katın ve yumuşayana kadar pişirin. Köfteleri servis tabağına alın ve üzerine suyundan gezdirip, sıcak servis yapın.