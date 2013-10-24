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Sofra / Et Yemekleri / Harput (İri) Köftesi

Harput (İri) Köftesi

Harput (İri) Köftesi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
  • ELAZIĞ
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram yağsız kıyma

250 gram köftelik bulgur

2 adet soğan, 1 çorba kaşığı pul biber

1-2 çorba kaşığı kurutulmuş reyhan

1 çay kaşığı karbonat

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı salça

5 su bardağı su, tuz

YAPILIŞI

Derin bir kabın içine kıyma, yıkanmış ve süzülmüş bulgur, rendelenmiş soğan, pul biber, reyhan, karbonat ve tuzu koyun. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Baş ve orta parmağınızın yardımıyla tekerlek şeklinde köfteler hazırlayın. Tereyağı ve salçayı bir tencereye alıp, hafif çevirdikten sonra suyu ilave edip, tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynayınca köfteleri içine katın ve yumuşayana kadar pişirin. Köfteleri servis tabağına alın ve üzerine suyundan gezdirip, sıcak servis yapın.
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