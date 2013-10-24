Harput (İri) Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kabın içine kıyma, yıkanmış ve süzülmüş bulgur, rendelenmiş soğan, pul biber, reyhan, karbonat ve tuzu koyun. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Baş ve orta parmağınızın yardımıyla tekerlek şeklinde köfteler hazırlayın. Tereyağı ve salçayı bir tencereye alıp, hafif çevirdikten sonra suyu ilave edip, tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynayınca köfteleri içine katın ve yumuşayana kadar pişirin. Köfteleri servis tabağına alın ve üzerine suyundan gezdirip, sıcak servis yapın.