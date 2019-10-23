Sofra Et Yemekleri Hünkar beğendili lazanya tarifi

Hünkar beğendili lazanya tarifi

Hünkar beğendi yemeği, buruk bir aşk hikayesinden geliyor. 1800’lü yıllarda Sultan Abdülaziz Napolyon’u ziyarete gider. Ve o sırada kraliçeye aşık olur. Ama bu aşk imkansızdır. Daha sonrasında Sultan, Napolyon’u kendi sarayına davet eder. Ancak davete gidemeyen Napolyon, kendi yerine kraliçeyi gönderir. Bu sırada Hünkar, heyecanından dolayı yapılan hiçbir yemeği beğenmez. Kraliçe ziyarete giderken yanında Fransız bir aşçı götürür. Aşçının Osmanlı mutfağında yaptığı beşamel sos, Türk aşçının dikkatini çeker. Ve hazırladığı patlıcan közünün üzerine döker. Sultan yediği yemeği çok beğenir. Yemeğin adı o günden itibaren hünkar beğendi yemeği olur. Aşkları ise kavuşamadan yarım kalır.

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti, Kutlama

Ev Yapımı