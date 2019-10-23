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Hünkar beğendili lazanya tarifi

Hünkar beğendi yemeği, buruk bir aşk hikayesinden geliyor. 1800’lü yıllarda Sultan Abdülaziz Napolyon’u ziyarete gider. Ve o sırada kraliçeye aşık olur. Ama bu aşk imkansızdır. Daha sonrasında Sultan, Napolyon’u kendi sarayına davet eder. Ancak davete gidemeyen Napolyon, kendi yerine kraliçeyi gönderir. Bu sırada Hünkar, heyecanından dolayı yapılan hiçbir yemeği beğenmez. Kraliçe ziyarete giderken yanında Fransız bir aşçı götürür. Aşçının Osmanlı mutfağında yaptığı beşamel sos, Türk aşçının dikkatini çeker. Ve hazırladığı patlıcan közünün üzerine döker. Sultan yediği yemeği çok beğenir. Yemeğin adı o günden itibaren hünkar beğendi yemeği olur. Aşkları ise kavuşamadan yarım kalır.
Hünkar beğendili lazanya tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Beğendi için:



1 çorba kaşığı un



1 çorba kaşığı tereyağı



6 adet közlenmiş patlıcan



1 su bardağı süt, tuz



1 tatlı kaşığı hindistancevizi



Et sote için:



400 gram kuşbaşı doğranmış dana eti



1 adet soğan



2 diş sarmısak



1 çorba kaşığı biber salçası



2 adet domates



2 adet sivri biber



2 çorba kaşığı zeytinyağı



Lazanya için:



1 paket lazanya



500 gram rendelenmiş kaşar peyniri



2 su bardağı parmesan peyniri



1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı


YAPILIŞI

Et sote için eti tencereye alıp suyunu salıp yeniden çekene dek pişirin. Kıyılmış soğan, doğranmış sarmısak, biber salçası, rendelenmiş domates, kıyılmış biber ve zeytinyağı ekleyip sotelemeye devam edin. Daha sonra kenara alın. Beğendi için unu eritilmiş tereyağında kavurun. Patlıcanların kabuklarını temizleyip kıydıktan sonra üzerine ekleyin. Yavaş yavaş süt ve hindistancevizi ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Lazanyaları haşlamadan orta boy cam bir fırın kabına bir kat yerleştirin. Üzerine beğendi, et sote, kaşar ve parmesan peynirinin bir kısmını yayıp, yeniden bir sıra lazanya yerleştirin. Malzeme bitene kadar işlemi tekrarlayın. En üste parmesan peyniri ve ekmek kırıntısı serpiştirip, önceden ısıtılmış 185 derece fırında lazanya hamurları yumuşayana dek kontrol ederek pişirin.

Aşçı:İdil Çimril

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