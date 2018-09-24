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İç Pilavlı Tavuk Budu

İç Pilavlı Tavuk Budu
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet kemiksiz tavuk kalça

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı sıcak su

1.5 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı antep fıstığı

2 çorba kaşığı çiğ badem

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1'er çay kaşığı tarçın ve yenibahar

Tuz, karabiber

SOS IÇIN:

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı salça


YAPILIŞI

Pirinci sıcak suda 30 dakika bekletip ardından iyice yıkayın. Nişastasından arınan pirinci süzüp kenara alın. İnce kıyılmış soğanı zeytinyağında kavurun. Pirinç ve tuz ekleyip kavurmaya devam edin. Su ekleyip kaynamaya bırakın. Suyunu çekince ocaktan alın. Kuş üzümünü sıcak suda 10 dakika bekletip süzün. Tereyağını bir tavaya alıp, antep fıstığı, badem ve dolmalık fıstığı kavurun. Kavrulan karışımı kuş üzümü, tarçın, yenibahar ve karabiber ile birlikte pilava ekleyip karıştırın. Butları iyice dövüp tuz ve karabiber ile ovalayın. Ortalarına iç pilavdan koyup bohça şeklinde kapatarak kürdanla tutturun. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafif kızarana dek pişirin. Fırından alıp, yoğurt ve salça karışımını tavukların üzerilerine fırça yardımıyla sürün. Tekrar fırına verin ve iyice kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın
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