İçli Köfte

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 su bardağı köftelik bulgur
500 gram çiğ köftelik kıyma
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı kişniş
Yeteri kadar tuz
Harcı için: 1 kg yağlı kıyma
500 gram soğan
1 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak için:
Bol sıvı yağ
YAPILIŞI
Harç için kıyma, kıyılmış soğan, maydanoz, karabiber, pul biber ve tuzu karıştırıp, kavurun ve kenara alın. Bulguru derin bir kaba alıp, ıslatın. Azar azar kıyma ilave edip, karıştırın. Yumurta, kişniş ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Karışımdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, baş parmağınızla içlerini oyun. Harcı içlerine doldurup, kapatın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, fazla yağını süzdürün. Sıcak olarak servis yapın.