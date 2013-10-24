İçli Köfte

Sofra Tarifi

4 su bardağı köftelik bulgur 500 gram çiğ köftelik kıyma 1 adet yumurta 1 tatlı kaşığı kişniş Yeteri kadar tuz Harcı için: 1 kg yağlı kıyma 500 gram soğan 1 demet maydanoz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 çay kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz Kızartmak için: Bol sıvı yağ

YAPILIŞI

Harç için kıyma, kıyılmış soğan, maydanoz, karabiber, pul biber ve tuzu karıştırıp, kavurun ve kenara alın. Bulguru derin bir kaba alıp, ıslatın. Azar azar kıyma ilave edip, karıştırın. Yumurta, kişniş ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Karışımdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, baş parmağınızla içlerini oyun. Harcı içlerine doldurup, kapatın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, fazla yağını süzdürün. Sıcak olarak servis yapın.