Kaburga Dolması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp, yıkayın ve derin bir kaba alın. İçine yemeklik doğranmış soğan, kabuğu soyulup küp doğranmış domates, 1 çorba kaşığı salça, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Kaburganın üst derisini kaldırarak bir oyuk meydana getirin. Bu oyuğun içine hazırladığınız pirinçli karışımı doldurun ve dikin. Tereyağını büyük bir tencereye koyup, eritin ve kaburgayı pembeleşene kadar kızartın. Diğer taraftan suyun içinde kalan 2 çorba kaşığı salçayı açın ve kaburganın üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatın ve önce harlı, kaynayınca kısık ateşte 2-3 saat pişirin. Pişen kaburga dolmasını fırın tepsisine alın ve üzerine eti pişirdiğiniz salçalı sudan gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat pişirin. Sıcak olarak servis yapın.