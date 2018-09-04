Kağıtta Ciğer

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Ciğerin zarını çıkarıp iyice yıkayın ve büyük parçalar şeklinde dilimleyin. Soğanı halka doğrayıp, sarımsağı kıyın. Ciğer, soğan, sarımsak, küp doğranmış patates, zeytinyağı ve kalan malzemeyi harmanlayın. Pişirme kağıdının ortasına yerleştirip, hava almayacak biçimde ve zarf şeklinde kapatın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Kimyon serpip servis yapın.