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Kağıtta Ciğer

Kağıtta Ciğer
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuzu ciğeri

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet haşlanmış patates

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon, tuz



ÜZERİ İÇİN: Kimyon

YAPILIŞI

Ciğerin zarını çıkarıp iyice yıkayın ve büyük parçalar şeklinde dilimleyin. Soğanı halka doğrayıp, sarımsağı kıyın. Ciğer, soğan, sarımsak, küp doğranmış patates, zeytinyağı ve kalan malzemeyi harmanlayın. Pişirme kağıdının ortasına yerleştirip, hava almayacak biçimde ve zarf şeklinde kapatın. Fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Kimyon serpip servis yapın.
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