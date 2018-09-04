Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti kuşbaşı doğrayıp kenara alın. Geniş bir tencereyi ocağa oturtup içine sıvı yağ dökün ve orta ateşte ısıtın. Eti ekleyin ve rengi değişip su bırakmaya başlayıncaya kadar kavurun. Bu aşamada altını iyice kısın. Tencerenin kapağını kapatın. Kapağı açmadan arada bir sallayarak ve hiç su eklemeden kendi suyunda et yumuşayana dek pişirin. Et tüm suyunu çektikten sonra tereyağı, kekik ve tuz ekleyip karıştırın. 1-2 dakika pişirin ve sıcak servis edin.

