Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg dana tranç
(kuşbaşı doğranmış)
150 gram tereyağı
1 adet büyük boy soğan
2 adet havuç
tuz
karabiber
YAPILIŞI
Tereyağının 50 gramını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğanı ve rendelenmiş havucu
kavurun. Üzerine yıkanmış ve süzülmüş eti ilave edip, kısık ateşte pişirin. Et kendi suyunu salacağı
için, saldığı su yarıya indiğinde kalan 100 gram tereyağını ekleyin ve 15 dakika daha pişirin. 1 su
bardağı sıcak su katın ve suyu çok az kalana kadar pişirmeye devam edin. Tuz, karabiber ekleyin.
Suyu ile birlikte sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Tranç: Hayvanın kalça kemiğinin
üst kısmından elde edilen
bölümdür.