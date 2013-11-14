kavurun. Üzerine yıkanmış ve süzülmüş eti ilave edip, kısık ateşte pişirin. Et kendi suyunu salacağı

için, saldığı su yarıya indiğinde kalan 100 gram tereyağını ekleyin ve 15 dakika daha pişirin. 1 su

bardağı sıcak su katın ve suyu çok az kalana kadar pişirmeye devam edin. Tuz, karabiber ekleyin.

Suyu ile birlikte sıcak olarak servis yapın.

Tereyağının 50 gramını bir tavaya alıp, yemeklik doğranmış soğanı ve rendelenmiş havucu