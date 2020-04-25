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Sofra Et Yemekleri Kaymaklı incir kavurması

Kaymaklı incir kavurması

İncir ve kaymağın buluşmasıyla ortaya çıkan enfes bir tatlı...
Kaymaklı incir kavurması
  • 4 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15 adet kuru incir



Yarım su bardağı toz şeker



2 su bardağı sıcak su



1 yemek kaşığı tereyağı



SUNUM İÇİN: Badem ve kaymak


YAPILIŞI

İncirleri yıkayıp, küp şeklinde doğrayın. Çukur bir kaba alıp, üzerine sıcak suyu ilave edin ve 1 saat dinlendirin. İncirin suyunu süzüp suyu ve inciri farklı kaplara alın. Tereyağını geniş bir tavada eritin. İnciri ekleyip 5 dakika kavurun. İncir suyu ve toz şeker ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Kabukları temizlenmiş badem ve kaymakla birlikte servis yapın.

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