Kaymaklı incir kavurması

İncirleri yıkayıp, küp şeklinde doğrayın. Çukur bir kaba alıp, üzerine sıcak suyu ilave edin ve 1 saat dinlendirin. İncirin suyunu süzüp suyu ve inciri farklı kaplara alın. Tereyağını geniş bir tavada eritin. İnciri ekleyip 5 dakika kavurun. İncir suyu ve toz şeker ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın. Kabukları temizlenmiş badem ve kaymakla birlikte servis yapın.