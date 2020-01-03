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Sofra / Et Yemekleri / Keşkek tarifi

Keşkek tarifi

Anadolu'da özellikle düğün ve bayramlarda sofralarda mutlaka yer alan keşkek tarifini sizlere sunuyoruz! İşte leziz mi leziz keşkek tarifi...
Keşkek tarifi
  • 6 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı aşurelik buğday



500 gram kemikli kuzu eti



Yeteri kadar su, tuz



Üzeri için: 3 çorba kaşığı tereyağı



1 çorba kaşığı salça



Karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

AŞURELİK buğdayı bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün. Geniş bir tencerenin dibine kemikli kuzu etini yerleştirin ve üzerine buğdayı boşaltın. Üzerine çıkacak kadar su ilave edin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte buğday ezilecek kıvama gelene kadar (arada bir karıştırıp, suyu azalmışsa sıcak su ekleyin) pişirin. Kemikli eti buğdayın içinden alın ve kemiklerinden ayırın. Buğdayı tahta bir kaşıkla macun kıvamına gelene kadar iyice ezin ve tuzunu ayarladıktan sonra servis tabağına yayıp ortasını açın. Kemiklerinden ayırdığınız eti yerleştirin. Üzeri için tereyağını eritin ve salçayı birkaç kez çevirin. Karabiber ve pulbiber ekledikten sonra keşkeğin üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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