Köfte Harçlı Biber Kapama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeyi geniş bir kaseye alın. İyice yoğurup, üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. 2 Haşlanıp kabukları temizlenmiş patatesleri ezin. Üzerine kıyılmış dereotu, pul biber, tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. 3 Közlenmiş kırmızı biberlerin kabuklarını temizleyip, boylamasına ortadan ikiye kesin ve çekirdek yataklarını temizleyin. Ortalarına patatesli karışımı yerleştirin. Daha sonra köfte harcını 4 eşit parçaya bölün. Her parçayı iki parça streç filmin arasına koyun ve merdane yardımıyla biberlerin iki katı genişliğinde açın. Biberlerin üzerini köfte harcı ile kapatın. Daha sonra pişirme kağıdı ile iki ucu açık kalacak ve çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapın. Fırın kabına yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirin. 4 Domates sos için tereyağını tavaya alıp eritin. Rendelenmiş domates, salça, tuz ve karabiber ilave edip kıvam alana dek yaklaşık 5 dakika pişirin. Yemeğin yanında veya üzerine gezdirerek servis yapın.