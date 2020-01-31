Köfte kebabı

Kıymaları bir kaba alın. Üzerine soğan ve sarmısağı rendeleyin. Galeta unu ve yumurta ilave edin. Tuz ve tüm baharatları da ekleyip iyiceyoğurun ve dinlendirin. Harçtan misket büyüklüğünde köfteler yapın. Garnitür için pideleri küp şeklinde doğrayın. 3 çorba kaşığı tereyağı ile birlikte tavada soteleyip, servis tabağına yerleştirin. Közlenmiş patlıcanları doğrayın. Tereyağı ve sarmısak ile soteleyin. Tuz ve karabiber atarak lezzetlendirin. Tırnaklı pidenin üzerine yayarak yerleştirin. Çırpılmış süzme yoğurdu da üzerine gezdirin. Yapışmaz yüzeyli tavaya sıvıyağı koyup kızdırın. İçerisine ilk olarak arpacık soğanları atarak bir miktar soteleyin. Daha sonra köfteleri atıp, soteleme işlemine devam edin. Mantarları küp şeklinde doğrayıp, tavaya atın. Köftelerin ve mantarların pişmesine yakın halka doğranmış sivri biberi tavaya ekleyin, hafifçe soteleyin. Köfteler piştiğinde tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı ekleyip, biraz kızartın. Tuz ve karabiber ilave edip, tavayı ocaktan alın. İçerisine 4'e bölünmüş kiraz domatesleri atın. Tavanın sıcaklığı ile yumuşamalarını sağlayın. Hazırlanan karışımı servis tabağındaki garnitürlerin üzerine yayın. Taze kekik dalları ile süsleyerek sıcak servis yapın.