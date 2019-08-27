Köfte Pilav Dürüm Tarifi

Pilav için yıkanıp suyu iyice süzülmüş pirinç, rendelenmiş domates, zeytinyağı, tuz ve suyu küçük boy kapaklı bir fırın kabına alıp karıştırın. Kapağını kapatın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrol ederek pişirin. Köfte için soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine soğan, kıyılmış sarmısak, kimyon, karbonat ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Harçtan uzun ve kalın 2 adet köfte yapıp, fırın tepsisine yerleştirin. Su ve zeytinyağı gezdirip, üzerini önce pişirme kağıdı ile sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin. Lavaşları ayrı ayrı düz bir zemine yayın. Üzerlerine pilav ve köfte yerleştirip, rulo şeklinde katlayın. Katlama yerleri aşağı gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş taze kaşar peynirinin yarısını serpiştirip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, kaşar peyniri serpin ve eriyene dek önceden ısıtılmış 160 derecede pişirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.