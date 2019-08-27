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Köfte Pilav Dürüm Tarifi

Köfte ve dürüm ikilisi lezzetiyle ve doyuruculuğuyla sevdiğimiz sokak lezzetlerinden. Hal böyle olunca evde yapabileceğimiz dürüm tariflerini kaçırmak olmaz. Farklı yorumuyla köfte pilav dürüm tarifi...
Köfte Pilav Dürüm Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet lavaş



Pilav için:



1 su bardağı baldo pirinç



2 adet rendelenmiş domates



3 çorba kaşığı zeytinyağı



1 su bardağı + 2 çorba kaşığı su



Yeteri kadar tuz



Köfte için:



250 gram kıyma



1 adet soğan



1 diş sarmısak



1 çay kaşığı kimyon



Yarım paket karbonat



1 çorba kaşığı su



1 çay kaşığı zeytinyağı



1 çay kaşığı tuz



Üzeri için: 2 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri


YAPILIŞI

Pilav için yıkanıp suyu iyice süzülmüş pirinç, rendelenmiş domates, zeytinyağı, tuz ve suyu küçük boy kapaklı bir fırın kabına alıp karıştırın. Kapağını kapatın ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında kontrol ederek pişirin. Köfte için soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Kıymayı geniş bir kaba alıp üzerine soğan, kıyılmış sarmısak, kimyon, karbonat ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Harçtan uzun ve kalın 2 adet köfte yapıp, fırın tepsisine yerleştirin. Su ve zeytinyağı gezdirip, üzerini önce pişirme kağıdı ile sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin. Lavaşları ayrı ayrı düz bir zemine yayın. Üzerlerine pilav ve köfte yerleştirip, rulo şeklinde katlayın. Katlama yerleri aşağı gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin. Üzerlerine rendelenmiş taze kaşar peynirinin yarısını serpiştirip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, kaşar peyniri serpin ve eriyene dek önceden ısıtılmış 160 derecede pişirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.

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