Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi

6 adet patlıcan (uzun olanları tercih edin)
300 gram kıyma
1 adet küçük boy domates
2 çorba kaşığı su, tuz, karabiber
10 adet kiraz domates
Patlıcanları alacalı soyun ve uzunlamasına yarım cm kalınlığında dilimleyin. Acısını almak için üzerine tuz serpip 15 dakika bekletin. Daha sonra yıkayıp kurulayın. Köfte için kıymayı bir kaba alıp içine 1 adet rendelenmiş domates, su, tuz ve karabiber ekleyin. Yoğurup harçtan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Dilimlediğiniz patlıcanların ortasına birer adet köfte koyup sarın. Çöp şişlere ikişer adet köfteli patlcan sarma geçirin. Çok az yağladığınız döküm tavada ya da fırın ızgarasında pişirin. Kiraz domates eşliğinde servis yapın