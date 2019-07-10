Sofra Et Yemekleri Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi

Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi

Hep aynı patlıcan yemeğini yapmaktan sıkıldıysanız, size hem pratik hem de oldukça lezzetli bir tavsiyemiz var. Köfteli Patlıcan Sarma, özenli sofralarınızda çok sevilecek enfes bir tarif olarak yerini alacak! Köfteli patlıcan sarma nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti