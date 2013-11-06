Köfteli Toplar

ilave edip, iyice yoğurun. Kabarması için üzerine nemli bir bez örtün ve oda sıcaklığında 45 dakika bekletin. Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın. İç malzemesi için kıymayı derin

bir kaba alın. İçine sıvı yağ, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz, karabiber ve pul biber ekleyip, yoğurun. Cevizden iri köfteler hazırlayın. Dinlenen hamur parçalarının ortasına 1'er adet köfte koyun

ve yuvarlayarak hamburger şekli verin. Kapattığınız yer alta gelecek şekilde fırın tepsisine yerleştirin. Diğer köfteleri de aynı şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp,

susam ve çöre kotu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

Hamuru için mayayı su veya sütün içinde 10 dakika bekletip erimesini sağlayın. 2 su bardağı unu yoğurma kabına alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Su veya süt içinde erittiğiniz mayayı katın. Tuz, toz şeker ve sıvı yağ ekledikten sonra kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un