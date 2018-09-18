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Kuru Köfte (Anne Köftesi)

Kuru Köfte (Anne Köftesi)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 dilim bayat ekmek içi

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

7 dal maydanoz

1/2 su bardağı sıvı yağ

Tuz

PATATES KIZARTMASI İÇİN:

2-3 adet orta boy patates

Tuz, sıvı yağ

DOMATES SOS İÇİN:

3 adet domates

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz


YAPILIŞI

Kıymayı yoğurma kabına alıp, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarmısak, yumurta, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin. Sıvı yağı tavaya alıp orta ateşte kızdırın. Köfteleri önlü arkalı kızartın. Patates kızartması için patateslerin kabuklarını temizleyip parmak şeklinde uzun doğrayın. Derin bir tavada ısıtılmış sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve tuz serpin. Domates sos için rendelenmiş domates, kıyılmış sarmısak, sirke, toz şeker ve tuzu tavaya alıp, ara sıra karıştırarak 5 dakika pişirin. Sosu köftenin üzerine gezdirip, kızarmış patatesle birlikte sıcak olarak servis yapın
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