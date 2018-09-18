Kuru Köfte (Anne Köftesi)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kıymayı yoğurma kabına alıp, rendelenmiş soğan, rendelenmiş sarmısak, yumurta, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, kimyon, karabiber, kıyılmış maydanoz ve tuz ekleyip iyice yoğurun. Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin. Sıvı yağı tavaya alıp orta ateşte kızdırın. Köfteleri önlü arkalı kızartın. Patates kızartması için patateslerin kabuklarını temizleyip parmak şeklinde uzun doğrayın. Derin bir tavada ısıtılmış sıvı yağda kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın ve tuz serpin. Domates sos için rendelenmiş domates, kıyılmış sarmısak, sirke, toz şeker ve tuzu tavaya alıp, ara sıra karıştırarak 5 dakika pişirin. Sosu köftenin üzerine gezdirip, kızarmış patatesle birlikte sıcak olarak servis yapın