Kuzu etli patlıcan güveci

Kuzu eti ve tereyağını tencereye alıp kavurun. 1 su bardağı sıcak su ekleyip eti bıraktığı suyu çekene kadar pişirip kenara alın. Patlıcanları alacalı soyup yarımay şeklinde doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Sudan geçirip süzdükten sonra geniş bir kaba alın. Soğan, sarımsak ve kiraz domatesleri dörde bölün. Biberleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tüm sebzeleri patlıcanın üzerine ekleyin. İri parçalara ayırdığınız kekik, tane karabiber, tuz ve pu lbiberi katıp, karıştırın. Patlıcanlı karışımın yarısını ocakta kullanıma uygun bir güvece alıp üzerine eti yerleştirin. Kalan patlıcanlı karışımı güvece koyun. Üzerine suyu gezdirin. Güvecin ağız kısmını alüminyum folyo ile kapatın. Yemeği kısık ateşte 1.5 saat pişirin. Sıcak servis yapın.