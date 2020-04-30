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Sofra Et Yemekleri Kuzu etli patlıcan güveci

Kuzu etli patlıcan güveci

İftarı güvecin eşsiz lezzetiyle yapın...
Kuzu etli patlıcan güveci
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram parça kuzu eti



2 yemek kaşığı tereyağı



5 adet patlıcan



2 adet kırmızı soğan



4 diş sarımsak



15 adet kiraz domates



5 adet köy biberi



10 dal taze kekik



1 tatlı kaşığı tane karabiber



Yarım çay bardağı su



Tuz, pul biber


YAPILIŞI

Kuzu eti ve tereyağını tencereye alıp kavurun. 1 su bardağı sıcak su ekleyip eti bıraktığı suyu çekene kadar pişirip kenara alın. Patlıcanları alacalı soyup yarımay şeklinde doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Sudan geçirip süzdükten sonra geniş bir kaba alın. Soğan, sarımsak ve kiraz domatesleri dörde bölün. Biberleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Tüm sebzeleri patlıcanın üzerine ekleyin. İri parçalara ayırdığınız kekik, tane karabiber, tuz ve pu lbiberi katıp, karıştırın. Patlıcanlı karışımın yarısını ocakta kullanıma uygun bir güvece alıp üzerine eti yerleştirin. Kalan patlıcanlı karışımı güvece koyun. Üzerine suyu gezdirin. Güvecin ağız kısmını alüminyum folyo ile kapatın. Yemeği kısık ateşte 1.5 saat pişirin. Sıcak servis yapın.

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