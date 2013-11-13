Kuzu Etli Patlıcan Sandal

1 Patlıcanların üst kısmındaki küçük yeşil yapraklarını temizleyin, sapını üzerinde bırakın. Yıkayıp, alacalı soyun. Bir yanlarına bıçakla boydan boya derin bir çizik atın. Kızartıp, fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

2 İki çorba kaşığı zeytinyağını tavaya alıp kuzu etini suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine ince kıyılmış soğan ve sarımsak ekleyin. Soğan pembeleşince, kabukları soyulduktan sonra küp doğranmış domates, yarım su bardağı sıcak su, tuz, karabiber ve kekik ekleyin. Kapağını kapatıp, kısık ateşte et yumuşayana dek pişirin.

3 Tereyağını bir tavaya alıp, unu rengi dönene dek kavurun. Üzerine sütü ekleyin. Kıvam alınca ocaktan alın. Patlıcanları bir fırın tepsisine yerleştirin. Bıçakla çizdiğiniz yerleri bir kaşık yardımıyla genişletin. İçlerine kuzu etli karışımı paylaştırın. Üzerine beşamel sosu dökün. Tulum peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirin. Maydanozla süsleyerek servis yapın.