Kuzu etli pırasa tarifi

Pırasaları temizleyip verev doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, küp doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine eti ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Pırasayı tencereye ekleyip karıştırarak 5 dakika kavurun. Salçaları biraz su ile açtıktan sonra tencereye ilave edin. Tuz ve kişniş ekleyin. Bir-iki dakika kavurup malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak et ve pırasa yumuşayana dek (gerekirse su ilave ederek) pişirin.