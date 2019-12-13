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Sofra / Et Yemekleri / Kuzu etli pırasa tarifi

Kuzu etli pırasa tarifi

Hem sağlıklı hem de doyurucu bir tarif sizlerle... Yapımıyla oldukça pratik bu tarif ailenizin beğenisini kazanacak! Kuzu etli pırasa nasıl yapılır? Kuzu etli pırasa tarifi...
Kuzu etli pırasa tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pırasa



500 gram kuşbaşı kuzu eti



2 çorba kaşığı tereyağı



1 adet soğan



1 çorba kaşığı domates salçası



1 çorba kaşığı biber salçası



Bir tutam toz kişniş



Yeteri kadar su, tuz


YAPILIŞI

Pırasaları temizleyip verev doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, küp doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine eti ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Pırasayı tencereye ekleyip karıştırarak 5 dakika kavurun. Salçaları biraz su ile açtıktan sonra tencereye ilave edin. Tuz ve kişniş ekleyin. Bir-iki dakika kavurup malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak et ve pırasa yumuşayana dek (gerekirse su ilave ederek) pişirin.

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