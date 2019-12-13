Kuzu etli pırasa tarifi

1 kg pırasa
500 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan
1 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı biber salçası
Bir tutam toz kişniş
Yeteri kadar su, tuz
Pırasaları temizleyip verev doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, küp doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine eti ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Pırasayı tencereye ekleyip karıştırarak 5 dakika kavurun. Salçaları biraz su ile açtıktan sonra tencereye ilave edin. Tuz ve kişniş ekleyin. Bir-iki dakika kavurup malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağı kapalı olarak et ve pırasa yumuşayana dek (gerekirse su ilave ederek) pişirin.