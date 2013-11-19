Kuzu Etli Terbiyeli Rezene

Zeytinyağını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı pembeleşene dek kavurun. Üzerine eti ekleyin ve suyunu salıp çekene dek karıştırarak kavurun. Tencereye 2 su bardağı sıcak su ilave edilip pişmeye bırakın. Et yarı yarıya pişince rezene ve tuz ekleyip, pişirmeye devam edin. Ayrı bir kapta un, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyu ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. Üzerine tenceredeki yemeğin suyundan biraz ekleyin. Terbiyeyi tencereye katıp karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.