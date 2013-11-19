DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Kuzu Etli Terbiyeli Rezene

Kuzu Etli Terbiyeli Rezene

Kuzu Etli Terbiyeli Rezene
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet kök rezene

100 gram kuşbaşı kuzu eti

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

yeteri kadar su

tuz

Terbiyesi için:

1 çorba kaşığı un

1 adet yumurta sarısı

1 adet limonun suyu

1 çorba kaşığı yoğurt

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tencereye alıp, yemeklik doğranmış soğanı pembeleşene dek kavurun. Üzerine eti ekleyin ve suyunu salıp çekene dek karıştırarak kavurun. Tencereye 2 su bardağı sıcak su ilave edilip pişmeye bırakın. Et yarı yarıya pişince rezene ve tuz ekleyip, pişirmeye devam edin. Ayrı bir kapta un, yumurta sarısı, yoğurt, limon suyu ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. Üzerine tenceredeki yemeğin suyundan biraz ekleyin. Terbiyeyi tencereye katıp karıştırın. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Bozbaş
Kuzu Etli Bozbaş
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Yufkaya Sarılı Zeytinli Köfte
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Hünkarbeğendi Patlıcanlı Keşkek İle
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Mantar Sote Eşliğinde Zeytinli Köfte
Zeytinli Güveç
Zeytinli Güveç
Hurmalı Kuzu Eti
Hurmalı Kuzu Eti
Yenidünya Kebabı
Yenidünya Kebabı
Soğanlı Yahni
Soğanlı Yahni

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN