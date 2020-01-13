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Kuzu Tandır tarifi

Türk mutfağının en lezzetli et yemeklerinden olan kuzu tandır sofralarınızı süsleyecek! İşte nefis kuzu tandır tarifi...
Kuzu Tandır tarifi
  • 6 Kişilik
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kuzu kol (kemikli olarak iri parçalar halinde doğranmış)



2 çorba kaşığı un



3 çorba kaşığı tereyağı



2 şişe maden suyu



2 adet kabak, 2 adet sarı biber



2 adet kırmızı biber



4 çorba kaşığı zeytinyağı



2 dal biberiye, tuz, karabiber



Servis için: Pilav


YAPILIŞI

ETİN üzerine un serpin ve her tarafına bulayın. Yayvan bir tencereye aldığınız tereyağında etleri çevirerek kızartın. Üzerine maden suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kapağını kapatıp 15 dakika orta ateşte pişirin. Daha sonra çok kısık ateşte bir buçuk saat (suyunu tamamen çekene dek) pişirin. Kabakları sebze soyacağı ile uzunlamasına ince dilimler halinde doğrayın. Biberleri iri parçalara ayırın. Zeytinyağını bir tavaya alıp üzerine biberleri ekleyin. Birkaç dakika kavurup kabak, tuz ve karabiber katıp soteleyin. Etleri kemiğinden ayırın. Sote ettiğiniz sebzeler ve pilavla birlikte, biberiyle süsleyerek servis yapın.

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