Meyveli Perde Kebabı Tarifi

İç malzeme için:
1 kg kuşbaşı doğranmış kuzu eti
1 su bardağı su
1 çorba kaşığı tereyağı veya sıvıyağ
100 gram kuru kayısı
100 gram kuru İzmir üzümü
2 adet kurutulmuş siyah erik
1 Türk kahvesi fincanı antepfıstığı
100 gram kurutulmuş tatlı domates
100 gram iç badem (hafif pembeleştirilmiş)
Tuz, karabiber
Hamuru için:
4 su bardağı un
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı yoğurt
1 su bardağı süt, bir tutam tuz
Yarım limonun suyu veya sirke
1 paket kabartma tozu
Kalıbı yağlamak için:
1 çorba kaşığı tereyağı
Üzeri için:
Yumurta sarısı
Harç için eti tencereye alıp, su ilave edin ve kapağı kapalı olarak suyunu iyice çekene dek pişirin. Tereyağı, kıyılmış kayısı, üzüm, erik, antepfıstığı, kurutulmuş tatlı domates ve badem ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp tuz ve karabiber ilave edin. Daha sonra soğumaya bırakın. Hamur için tüm hamur malzemesini yoğurup yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. 20 dakika dinlendirip, 2-3 mm kalınlığında açın. Orta boy, ortası delik olmayan ve boylamasına yüksek kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp, hamuru kenarlarından dışarı sarkacak şekilde içine yerleştirin. Harcı içine doldurup, kenarlardan sarkan hamurları ortada birleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin.