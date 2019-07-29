DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Meyveli Perde Kebabı Tarifi

Meyveli Perde Kebabı Tarifi

Meyvenin her halini severim diyenlerdenseniz bu tarif çok hoşunuza gidecek. Tam mevsiminde meyvelerle hazırlayabileceğiniz, dilerseniz çayın yanına dilerseniz akşam yemeğine servis edebileceğiniz meyveli perde kebabı tarifini mutlaka deneyin.Günün her öğünü çeşitli tarifleriyle öğünlerimizden eksik etmediğimiz şifa deposu meyveler, tatlıdan tuzluya her tarife ayrı bir lezzet katar.
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İç malzeme için:



1 kg kuşbaşı doğranmış kuzu eti



1 su bardağı su



1 çorba kaşığı tereyağı veya sıvıyağ



100 gram kuru kayısı



100 gram kuru İzmir üzümü



2 adet kurutulmuş siyah erik



1 Türk kahvesi fincanı antepfıstığı



100 gram kurutulmuş tatlı domates



100 gram iç badem (hafif pembeleştirilmiş)



Tuz, karabiber





Hamuru için:



4 su bardağı un



1 adet yumurta



2 çorba kaşığı yoğurt



1 su bardağı süt, bir tutam tuz



Yarım limonun suyu veya sirke



1 paket kabartma tozu





Kalıbı yağlamak için:



1 çorba kaşığı tereyağı





Üzeri için:



Yumurta sarısı


YAPILIŞI

Harç için eti tencereye alıp, su ilave edin ve kapağı kapalı olarak suyunu iyice çekene dek pişirin. Tereyağı, kıyılmış kayısı, üzüm, erik, antepfıstığı, kurutulmuş tatlı domates ve badem ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp tuz ve karabiber ilave edin. Daha sonra soğumaya bırakın. Hamur için tüm hamur malzemesini yoğurup yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. 20 dakika dinlendirip, 2-3 mm kalınlığında açın. Orta boy, ortası delik olmayan ve boylamasına yüksek kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp, hamuru kenarlarından dışarı sarkacak şekilde içine yerleştirin. Harcı içine doldurup, kenarlardan sarkan hamurları ortada birleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Erik Tavası Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Etli Bostan Patlıcanı
Etli Bostan Patlıcanı
Zerdeçal Soslu Köfte
Zerdeçal Soslu Köfte
Mantarlı Köfte
Mantarlı Köfte

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN