Meyveli Perde Kebabı Tarifi

Harç için eti tencereye alıp, su ilave edin ve kapağı kapalı olarak suyunu iyice çekene dek pişirin. Tereyağı, kıyılmış kayısı, üzüm, erik, antepfıstığı, kurutulmuş tatlı domates ve badem ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp tuz ve karabiber ilave edin. Daha sonra soğumaya bırakın. Hamur için tüm hamur malzemesini yoğurup yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. 20 dakika dinlendirip, 2-3 mm kalınlığında açın. Orta boy, ortası delik olmayan ve boylamasına yüksek kek kalıbını tereyağı ile yağlayıp, hamuru kenarlarından dışarı sarkacak şekilde içine yerleştirin. Harcı içine doldurup, kenarlardan sarkan hamurları ortada birleştirin. Üzerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin.