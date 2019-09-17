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Sofra / Et Yemekleri / Miramise Tarifi

Miramise Tarifi

Kullanılan malzeme çeşitliliğinin tariflere ve lezzete yansıdığı Osmanlı Mutfağı’nda, sıradışı birçok tarif kendine has yorumuyla çeşitli lezzetlere dönüşür. Mısır unuyla yapılan bu lezzeti de denemek isteyenler için tüm detaylarıyla miramise tarifi
Miramise Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 çorba kaşığı tereyağı



1 adet soğan, 2 diş sarmısak



400 gram kıyma, 4 su bardağı su



2 su bardağı mısır unu



1 su bardağı yoğurt



2 çorba kaşığı un, 2 adet yumurta



Yarım su bardağı rendelenmiş



Çerkes peyniri (islenmemiş)



Tuz, karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

Bir çorba kaşığı tereyağını tavaya alıp, üzerine yemeklik doğranmış soğan ve ince kıyılmış sarmısağı ekleyip, soğan yarı yarıya yumuşayana dek kavurun. Üzerine kıyma, tuz, karabiber ve pulbiber ekleyip kavurduktan sonra kenara alın. Su ve bir tutam tuzu tencereye alıp, kaynatın. Üzerine mısır unu döküp hızlıca karıştırın. Suyunu çekince küçük bir tepsiye alın. Ortasını kabın dibi görünmeyecek şekilde açın ve 2 çorba kaşığı tereyağı koyun. Yoğurda un ve yumurta ekleyip karıştırın. Küçük bir tavaya kalan 2 çorba kaşığı tereyağını koyup eritin. Üzerine peyniri, hemen arkasından da yumurtalı karışımı ekleyin. 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Tepsideki mısır unlu karışımın ortasına kıymalı harcı koyun. Üzerine peynirli karışımı dökün. Çekilmiş karabiber serperek sıcak olarak servis yapın.

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