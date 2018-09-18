Nohut Filizli Et

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket nohut filizi
1 adet soğan
500 gram kuşbaşı dana eti
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
2 adet kırmızı biber
1 çorba kaşığı köri
1 tatlı kaşığı zerdeçal
1/2 çay kaşığı tarçın
1/2 çay kaşığı karabiber
tuz
YAPILIŞI
Küp doğranmış soğanı zeytinyağında rengi dönene dek soteleyin. Kıyılmış biber ve et ilave edip sotelemeye devam edin. Köri, zerdeçal, tarçın, karabiber ve tuz ekleyip bir-iki çevirin. Nohut filizlerini katıp ocağın altını kısın ve kısık ateşte et iyice yumuşayana dek pişirin.