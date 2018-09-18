Nohut Filizli Et

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Küp doğranmış soğanı zeytinyağında rengi dönene dek soteleyin. Kıyılmış biber ve et ilave edip sotelemeye devam edin. Köri, zerdeçal, tarçın, karabiber ve tuz ekleyip bir-iki çevirin. Nohut filizlerini katıp ocağın altını kısın ve kısık ateşte et iyice yumuşayana dek pişirin.