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Nohut Filizli Et

Nohut Filizli Et
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket nohut filizi

1 adet soğan

500 gram kuşbaşı dana eti

2-3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı köri

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı karabiber

tuz

YAPILIŞI

Küp doğranmış soğanı zeytinyağında rengi dönene dek soteleyin. Kıyılmış biber ve et ilave edip sotelemeye devam edin. Köri, zerdeçal, tarçın, karabiber ve tuz ekleyip bir-iki çevirin. Nohut filizlerini katıp ocağın altını kısın ve kısık ateşte et iyice yumuşayana dek pişirin.
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