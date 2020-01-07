Pastırmalı köfte kapama tarifi

Kıymaları geniş bir kaba alın. Bayat ekmeği rondodan çekin ve kıymaya ekleyin. Kalan malzemeyi de üzerine ilave ederek yoğurun. Orta boy ortası delik ve fazla derin olmayan bir kek kalıbının içini pişirme kağıdı ile kaplayın. Pastırmaları kalıbın içine köftenin üzerini kaplayacak şekilde dizin. Köfte harcını bastırarak üzerine yerleştirin. Kenarlardaki pastırmaları köftenin üzerine kapatın. Kalıbın üzerini pişirme kağıdı ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Fırını kapatıp yemeği 10 dakika dinlendirin. Daha sonra servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Üzerini süsleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel