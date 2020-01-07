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Pastırmalı köfte kapama tarifi

Pastırmanın keskin tadı leziz baharatlarla birleşiyor! İşte tadı damağınızda kalacak, sofralarınızı süsleyecek pastırmalı köfte kapama tarifi...
Pastırmalı köfte kapama tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet dövülmüş karanfil



10 adet dövülmüş kakule tohumu



Bir tutam tarçın, 300 gram dana kıyma



200 gram kuzu kıyma



400 gram tavuk kıyma



3 dilim bayat ekmek



1 adet rendelenmiş soğan



1 adet yumurta, tuz, karabiber



200 gram kıyılmış mantar



1 su bardağı file antepfıstığı



Yarım demet kıyılmış maydanoz



250 gram dilimlenmiş pastırma



Üzeri için:



File antepfıstığı, frenk maydanozu


YAPILIŞI

Kıymaları geniş bir kaba alın. Bayat ekmeği rondodan çekin ve kıymaya ekleyin. Kalan malzemeyi de üzerine ilave ederek yoğurun. Orta boy ortası delik ve fazla derin olmayan bir kek kalıbının içini pişirme kağıdı ile kaplayın. Pastırmaları kalıbın içine köftenin üzerini kaplayacak şekilde dizin. Köfte harcını bastırarak üzerine yerleştirin. Kenarlardaki pastırmaları köftenin üzerine kapatın. Kalıbın üzerini pişirme kağıdı ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1 saat pişirin. Fırını kapatıp yemeği 10 dakika dinlendirin. Daha sonra servis tabağına ters çevirerek çıkarın. Üzerini süsleyerek servis yapın.

Aşçı Şefika Günyel

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