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Patatesli böbrek yatağı

Davet sofralarınızda farklılık yaratmak istiyorsanız, bu tarif tam size göre! İşte leziz patatesli böbrek yatağı tarifi...
Patatesli böbrek yatağı
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk kg böbrek yatağı



3 adet patates



1 adet orta boy soğan



1 çorba kaşığı salça



3-4 dal taze kekik



1 tatlı kaşığı tane karabiber



2 su bardağı sıcak su



Yeteri kadar tuz


YAPILIŞI

Eti kızdırılmış yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı mühürleyin. Daha sonra tencereye yerleştirip, aralarına kabukları soyulup elma dilimi kesilmiş patatesleri koyun. Küçük boy bir tülbentin içine kabukları soyulup dilimlenmiş soğan, salça, kekik ve karabiber koyup, ağzını bağlayın. Malzeme dolu tülbenti tencerenin ortasına yerleştirip, su ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak, etler yumuşayana dek pişirin. Tülbenti tencereden çıkarıp, yemeği servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın.

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