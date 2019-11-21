Patatesli böbrek yatağı

Eti kızdırılmış yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı mühürleyin. Daha sonra tencereye yerleştirip, aralarına kabukları soyulup elma dilimi kesilmiş patatesleri koyun. Küçük boy bir tülbentin içine kabukları soyulup dilimlenmiş soğan, salça, kekik ve karabiber koyup, ağzını bağlayın. Malzeme dolu tülbenti tencerenin ortasına yerleştirip, su ilave edin. Tuzunu ayarlayıp, kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak, etler yumuşayana dek pişirin. Tülbenti tencereden çıkarıp, yemeği servis tabağına alın ve sıcak olarak servis yapın.