Patatesli Bulgur Köftesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alıp, bulgurun hizasına gelecek kadar kaynar su ilave edin ve kapağını kapatın. Bulgur suyu çekene dek dinlendirin. Üzerine haşlanıp rendelenmiş patates ekleyip karıştırın. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Salça ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp, bulgura ilave edin ve tuzunu ayarlayın. Kimyon, karabiber ve pul biber katın. Kıyılmış dereotu, taze soğan ve maydanoz ekleyip karıştırın. Harçtan küçük mandalina ebadında parçalar koparıp elinizle şekil verin. Marul ve limonla birlikte servis yapın.