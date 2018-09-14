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Patatesli Bulgur Köftesi

Patatesli Bulgur Köftesi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı köftelik bulgur

4 adet orta boy patates

1 adet soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

1'er çorba kaşığı domates ve biber salçası

1'er çay kaşığı kimyon ve karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

7-8 dal dereotu

4-5 dal taze soğan

1/2 demet maydanoz, tuz



SERVİS İÇİN:

1 adet limon

1 adet marul

YAPILIŞI

Bulguru bir kaba alıp, bulgurun hizasına gelecek kadar kaynar su ilave edin ve kapağını kapatın. Bulgur suyu çekene dek dinlendirin. Üzerine haşlanıp rendelenmiş patates ekleyip karıştırın. Küp doğranmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Salça ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp, bulgura ilave edin ve tuzunu ayarlayın. Kimyon, karabiber ve pul biber katın. Kıyılmış dereotu, taze soğan ve maydanoz ekleyip karıştırın. Harçtan küçük mandalina ebadında parçalar koparıp elinizle şekil verin. Marul ve limonla birlikte servis yapın.
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