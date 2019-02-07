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Pekmez Soslu Kaburga

Pekmez Soslu Kaburga
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg bütün dana kaburga

8-9 adet arpacık soğan

6-7 diş sarmısak

6 adet kayısı

6 adet kuru erik

1 Türk kahvesi fincanı su

1 su bardağı pekmez

1 çorba kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Kaburganın her tarafını tuz ve karabiberle ovalayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine, kemikli kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin. Çevresine soğan, sarmısak, kayısı ve kuru erik serpiştirin. Üzerini önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 saat pişirin. Daha sonra fırının ısısını 200 dereceye yükseltip, 1 saat daha pişirin. Kaburgayı başka bir kaba alıp, fırın kabında kalan sosu, sos tenceresine koyun. Sosa su, pekmez ve bal ekleyip 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Sosu kaburganın üzerine gezdirip, üzerini kapatın ve 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, yanında tel şehriyeli zerdeçallı pilav ve patates mücver ile birlikte servis yapın.
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