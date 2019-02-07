Pekmez Soslu Kaburga

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kaburganın her tarafını tuz ve karabiberle ovalayıp, pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine, kemikli kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin. Çevresine soğan, sarmısak, kayısı ve kuru erik serpiştirin. Üzerini önce pişirme kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 2 saat pişirin. Daha sonra fırının ısısını 200 dereceye yükseltip, 1 saat daha pişirin. Kaburgayı başka bir kaba alıp, fırın kabında kalan sosu, sos tenceresine koyun. Sosa su, pekmez ve bal ekleyip 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp, blenderden geçirin. Sosu kaburganın üzerine gezdirip, üzerini kapatın ve 200 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp, yanında tel şehriyeli zerdeçallı pilav ve patates mücver ile birlikte servis yapın.