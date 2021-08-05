Peynirli ve domatesli köfte

Sütü hafifçe ısıtın. Ekmekleri içine ekleyerek bütün sütü çekmelerini sağlayın ve soğutun. Kıymanın üzerine sütlü ekmek, galeta unu yumurta, tuz ve karabiber ekleyerek iyice yoğurun. Hazırladığınız harcı 6 eşit parçaya ayırarak önce top şeklinde yuvarlayın. Sonra elinizle hafifçe bastırarak yassıltın. Yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı hafifçe kızartıp bir fırın kabına alın. Üzerlerine dilimlenmiş Manyas torba peyniri, domates ve pastırma koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynir eriyene kadar fırınlayın. Kekikle süsleyerek servis yapın.