Pideli Köfte Tarifi

Köfte için tüm malzemeyi derin bir kaba alın ve yoğurun. Köfte harcından küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde bastırarak şekil verin. Izgarada veya az yağladığınız tavada önlü arkalı kızartın. Sosu için kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın ve tavaya alın. Sarmısak, fesleğen, defne yaprağı, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzemeyi önce harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Tavayı ocaktan alın ve defne yaprağını içinden çıkarın. Kalan malzemeyi robottan geçirin. Pideleri tavada erittiğiniz tereyağına bastırarak ıslatın. Servis tabağına önce pideleri yerleştirin. Üzerine kızarmış köfteleri yan yana dizin ve ortaya yoğurt koyun. En üstüne de domates sosu ve kızdırılmış tereyağını gezdirip sıcak olarak servis yapın.