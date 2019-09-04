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Sofra / Et Yemekleri / Pideli Köfte Tarifi

Pideli Köfte Tarifi

Evde kurduğunuz sofraları doyurucu tariflerle şenlendirerek misafirlerinizin keyifli bir akşam geçirmesini sağlayabilirsiniz. Doyurucu tarifi ile evde pideli köfte tarifi...
Pideli Köfte Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte harcı için:

400 gram dana kıyma

100 gram kuzu kıyma

1 adet ince kıyılmış soğan

2-3 dilim bayat ekmek içi (ıslatılmış ve suyu sıkılmış)

6-7 dal kıyılmış maydanoz

1'er çay kaşığı kimyon,karabiber, toz kırmızıbiberTuz



Sosu için:

6 adet domates

1 diş kıyılmış sarmısak

2 dal kıyılmış fesleğen

1 adet defne yaprağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber



Sunum için:

6 adet tırnaklı pide

2 çorba kaşığı tereyağı

250 gram yoğurt



Üzerine:1 çorba kaşığı tereyağı


YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeyi derin bir kaba alın ve yoğurun. Köfte harcından küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzun içinde bastırarak şekil verin. Izgarada veya az yağladığınız tavada önlü arkalı kızartın. Sosu için kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın ve tavaya alın. Sarmısak, fesleğen, defne yaprağı, zeytinyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Tüm malzemeyi önce harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte 3-4 dakika pişirin. Tavayı ocaktan alın ve defne yaprağını içinden çıkarın. Kalan malzemeyi robottan geçirin. Pideleri tavada erittiğiniz tereyağına bastırarak ıslatın. Servis tabağına önce pideleri yerleştirin. Üzerine kızarmış köfteleri yan yana dizin ve ortaya yoğurt koyun. En üstüne de domates sosu ve kızdırılmış tereyağını gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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