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Piliç Topkapı

Piliç Topkapı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet piliç but

250 gram pirinç

3 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

2 tatlı kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı nane

1.5 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Butları kemiklerinden ayırarak açın. Tuz ve karabiberle ovup en az 1 saat buzdolabında bekletin. Pirinci yıkayıp süzün. Bir tencereye tereyağını alıp eritin ve pirinci ilave edin. Yaklaşık 5-6 dakika kavurun. Kavrulan pirince dolmalık fıstık, kuş üzümü, karabiber, nane ve tuz ekleyin. Sıcak su ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pilav piştikten ve biraz dinlendikten sonra rendelenmiş kaşar peynirini ilave edip karıştırın. Piliçlerin içine karışımdan doldurup rulo şeklinde sarın. Yaklaşık 45-50 dakika önceden ısıtılmış 270 derece fırında pişirin.
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