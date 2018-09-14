Piliç Topkapı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Butları kemiklerinden ayırarak açın. Tuz ve karabiberle ovup en az 1 saat buzdolabında bekletin. Pirinci yıkayıp süzün. Bir tencereye tereyağını alıp eritin ve pirinci ilave edin. Yaklaşık 5-6 dakika kavurun. Kavrulan pirince dolmalık fıstık, kuş üzümü, karabiber, nane ve tuz ekleyin. Sıcak su ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pilav piştikten ve biraz dinlendikten sonra rendelenmiş kaşar peynirini ilave edip karıştırın. Piliçlerin içine karışımdan doldurup rulo şeklinde sarın. Yaklaşık 45-50 dakika önceden ısıtılmış 270 derece fırında pişirin.