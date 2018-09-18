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Sofra / Et Yemekleri / Pratik Hamburger Köftesi

Pratik Hamburger Köftesi

Pratik Hamburger Köftesi
  • 8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg iki kez çekilmiş dana veya kuzu kıyma

1 paket köfte harcı

1/2 çay bardağı su

1 adet yumurta



KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ



SERVİS İÇİN:

8 adet hamburger ekmeği

4-8 parça marul

1 adet domates

YAPILIŞI

Kıymayı derin bir kaba alıp, üzerine köfte harcı, su ve yumurta ilave edin. İyice yoğurup, harcı 8 parçaya ayırın ve elinizle şekil verin. Birbirine değmeyecek şekilde geniş bir kaba alıp üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında 15 dakika dinlendirin. Sıvı yağı tavaya alıp ısıtın. Köfteleri önlü arkalı kızarana dek pişirin. Hamburger ekmeklerini ikiye kesip, aralarına marul, dilimlenmiş domates ve hamburger köftesi yerleştirin. Sıcak servis yapın.
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