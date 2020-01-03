Rumeli Beğendisi

Tencereyi ocağa oturtun ve kızdıktan sonra eti ilave edip rengi dönene kadar soteleyin. Salça ve tereyağını ekleyip 1-2 kez çevirdikten sonra kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domates ile defne yaprağını ekleyin. Üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su katın ve harlı ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte eti yumuşayana kadar pişirin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave ettikten sonra tencereyi ocaktan alın. Diğer taraftan patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyup çatalla ezin. Unu tereyağı ile birlikte tencerede rengi hafif dönene kadar kavurun. Patlıcanı ilave edin ve tahta kaşıkla sürekli karıştırarak birbirine yedirin. Süt, tulum peyniri veya rendelenmiş kaşar peyniri, rendelenmiş muskat ve karabiberi ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra ocaktan alıp, servis tabağına boşaltın. Ortasına pişen eti yerleştirin ve sıcak olarak servis yapın.

Aşçı Ayşe Tüter