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Sofra / Et Yemekleri / Rumeli Beğendisi

Rumeli Beğendisi

İşte tadı damağınızda kalacak, et yemeklerinin en lezzetlisi 'Rumeli Beğendisi' tarifi...
Rumeli Beğendisi
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram kuşbaşı yağsız kuzu eti



1 çorba kaşığı salça



1 çorba kaşığı tereyağı



1 adet domates



Yeteri kadar su



1 adet defne yaprağı



Tuz, karabiber, kimyon



Beğendi için: 1 kg patlıcan



1 çorba kaşığı tepeleme un



2 çorba kaşığı tereyağı



1 su bardağı süt



100 gram tulum peyniri veya kaşar peyniri



Yarım çay kaşığı rendelenmiş muskat



Karabiber


YAPILIŞI

Tencereyi ocağa oturtun ve kızdıktan sonra eti ilave edip rengi dönene kadar soteleyin. Salça ve tereyağını ekleyip 1-2 kez çevirdikten sonra kabuğu soyulmuş ve küp doğranmış domates ile defne yaprağını ekleyin. Üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak su katın ve harlı ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte eti yumuşayana kadar pişirin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave ettikten sonra tencereyi ocaktan alın. Diğer taraftan patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyup çatalla ezin. Unu tereyağı ile birlikte tencerede rengi hafif dönene kadar kavurun. Patlıcanı ilave edin ve tahta kaşıkla sürekli karıştırarak birbirine yedirin. Süt, tulum peyniri veya rendelenmiş kaşar peyniri, rendelenmiş muskat ve karabiberi ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra ocaktan alıp, servis tabağına boşaltın. Ortasına pişen eti yerleştirin ve sıcak olarak servis yapın.

Aşçı Ayşe Tüter

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