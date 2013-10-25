Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kebap için kıymayı derin bir kaba alın. İçine ruşeym, rendelenmiş soğan, domates ve biber salçası, kişniş, tuz, kimyon ile karabiber ilave edin. Tüm malzeme özleşene kadar iyice yoğurun ve 10 dakika dinlendirin. Streç film içine kontrfilenin yarısını, üzerine kıyma harcının yarısını ve onun da üzerine tavuk etinin yarısını yayın. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın sonra rosto sarar gibi sarın ve iyice donması için derin dondurucuda bir gece bekletin. 2 Tüketeceğiniz zaman derin dondurucudan çıkarın ve yiyeceğiniz kadarını 1 cm kalınlığında dilimleyin. Yapışmaz yüzeyli bir tavada az yağ ile kızartın. 3 Garnitür için alacalı doğradığınız patlıcanı acısının çıkması için tuzlu suda 15 dakika beklettikten sonra süzün ve kurulayın. Diğer sebzeleri de istediğiniz şekilde doğrayın ve hepsini ayrı ayrı kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın. 4 Domates sos için kabukları soyulmuş domatesi küp şeklinde doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte bir tavaya koyun. İçine kıyılmış sarımsak, kesme şeker, tuz ve pul biber ekleyin. 1-2 dakika çevirdikten sonra ruşeymli kebap ve sebze garnitür ile birlikte sıcak olarak servis yapın.