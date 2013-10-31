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Sofra / Et Yemekleri / Salma Aşı

Salma Aşı

Salma Aşı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı nohut

Yeteri kadar su

Bir buçuk kg kemikli kuzu eti

Yarım kahve fincanı

6 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı safran

100 gram tatlı badem

7 diş sarımsak

2 çorba kaşığı bal

6 çorba kaşığı tereyağı,

tuz

Hamur için:

7-8 çorba kaşığı un

Aldığı kadar su

Tuz

YAPILIŞI

Nohudu akşamdan ıslatın. Ertesi gün bir taşım kaynatıp suyunu süzün. Eti bir tencereye alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Arada bir köpüğünü alarak ve azalırsa suyunu ekleyerek pişmeye bırakın.Yarım kahve fincanı sirke ve yarım kahve fincanı suyu karıştırın. Safranı bu karışımda 2-3 saat bekletin Hamur için un ve tuzu bir kaba alıp karıştırın. Üzerine azar azar ılık su ilave ederek, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamurdan nohuttan biraz daha büyük parçalar koparıp, yuvarlayın. Daha sonra avuçlarınızın arasında bastırarak yassılaştırın. Hazırladığınız hamurları tuzlu suda 6-7 dakika haşlayıp süzün. Birbirine yapışmayacak şekilde bir kaba aktarıp, kenara alın. Bademleri kaynar suda 15 dakika tutun. Kabuklarını soyup, ikiye ayırın. Sarımsakları biraz tuzla birlikte havanda dövün. Bal ve 6 çorba kaşığı sirkeyi bir kasede karıştırın. Et 1 saat pişince nohut ve tereyağını ilave edin. 1 saat daha (suyu azalırsa ilave ederek) pişirip badem, tuz ve safranı yemeğe ilave edin. Bir-iki taşım kaynatın. Haşlanmış hamurları, dövülmüş sarımsağı, ballı sirkeyi tencereye ekleyin. 15 dakika daha pişirip ocağın altını kap atın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.
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