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Sandal Köfte Tarifi

Bazı yemekler daha yemeden görünüşüyle insanı mutlu eder. Tadına bakmak ise ayrı bir keyiftir. Keyifle pişireceğiniz kolay tarifi ile sıklıkla yapacağınız sandal köfte tarifi...
Sandal Köfte Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte harcı için:

400 gram dana kıyma

200 gram kuzu kıyma, 1 adet yumurta

2 çorba kaşığı toz fındık, tuz

1'er çay kaşığı kimyon, karabiber, toz kırmızıbiber



İç malzeme için:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet kıyılmış soğan

1 diş kıyılmış sarmısak

250 gram iri doğranmış mantar

500 gram ıspanak

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

Tuz, karabiber, pulbiber

YAPILIŞI

Köfte harcı için dana ve kuzu kıyma, yumurta, toz fındık, tuz ve baharatları derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve 6 eşit parçaya ayırın. Bir parçayı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alın ve elinizle incelterek sandal şekli verin. Kalan parçaları da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. malzeme için zeytinyağını tavaya alıp, soğan ve sarmısağı soteleyin. Mantarı ilave edin ve sotelemeye devam edin. İri doğranmış ıspanak ve bezelyeyi katıp 2-3 dakika daha soteleyin. Tuz, karabiber ve pulbiber ekleyip tavayı ocaktan alın. Pişen sandal köftelerin içine bu harcı pay edin. Yeniden fırına verin ve 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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