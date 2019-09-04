Sandal Köfte Tarifi

Köfte harcı için dana ve kuzu kıyma, yumurta, toz fındık, tuz ve baharatları derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi iyice yoğurun ve 6 eşit parçaya ayırın. Bir parçayı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alın ve elinizle incelterek sandal şekli verin. Kalan parçaları da aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika pişirin. malzeme için zeytinyağını tavaya alıp, soğan ve sarmısağı soteleyin. Mantarı ilave edin ve sotelemeye devam edin. İri doğranmış ıspanak ve bezelyeyi katıp 2-3 dakika daha soteleyin. Tuz, karabiber ve pulbiber ekleyip tavayı ocaktan alın. Pişen sandal köftelerin içine bu harcı pay edin. Yeniden fırına verin ve 2-3 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.