Sebzeli Kuzu Tandır Tarifi

1 adet kemikli bütün kuzu kol
Yarım çay bardağı zeytinyağı
10-12 adet bebek havuç
1 kg bebek patates
2 çorba kaşığı tereyağı
7-8 diş sarmısak
2-3 dal biberiye
Tuz, karabiber
Kuzu kolun üzerine bıçakla çizikler atın. Zeytinyağının yarısını tuz ve karabiberle karıştırıp kuzu kolu ovalayın. Havuçların kabuklarını soyun. 5 tanesini kenara ayırıp kalanları kuzu kolun sığacağı bir fırın kabına alın. Üzerine kabuklu olarak ikiye bölünmüş patates, kabuklu sarmısak ve biberiye ekleyin. Kalan zeytinyağı, tuz ve karabiberi gezdirip iyice harmanlayın. Ortasına kuzu kolu yerleştirin. Etin üzerine kürdanlar saplayıp uçlarına ayırdığınız havuçları saplayın. Kabın üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 2.5 saat et kemikten kendiliğinden ayrılıncaya dek pişirin. Daha sonra etin üzerini açıp, kürdanlardaki havuçları alıp kaba ekleyin. Tereyağını parçalar halinde etin üzerine yerleştirin. Yeniden fırına verip 10-15 dakika daha pişirin. Eti kemikten ayırıp servis yapın.