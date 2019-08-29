Sofra Et Yemekleri Sebzeli Kuzu Tandır Tarifi

Sebzeli Kuzu Tandır Tarifi

Kuzu eti diğer etlere nazaran daha kolay ve kısa sürede pişen bir ettir. Bazı insanlar için pişirme esnasında oluşan kokusu ağır gelse de kuzu etini sebze eşliğinde pişirmek kokuyu gidermek için bir çözüm olabilir. Kolay tarifi ve seveceğiniz lezzetiyle sebzeli kuzu tandır tarifi..

6 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama

Ev Yapımı