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Sebzeli Kuzu Tandır Tarifi

Kuzu eti diğer etlere nazaran daha kolay ve kısa sürede pişen bir ettir. Bazı insanlar için pişirme esnasında oluşan kokusu ağır gelse de kuzu etini sebze eşliğinde pişirmek kokuyu gidermek için bir çözüm olabilir. Kolay tarifi ve seveceğiniz lezzetiyle sebzeli kuzu tandır tarifi..
Sebzeli Kuzu Tandır Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kemikli bütün kuzu kol



Yarım çay bardağı zeytinyağı



10-12 adet bebek havuç



1 kg bebek patates



2 çorba kaşığı tereyağı



7-8 diş sarmısak



2-3 dal biberiye



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Kuzu kolun üzerine bıçakla çizikler atın. Zeytinyağının yarısını tuz ve karabiberle karıştırıp kuzu kolu ovalayın. Havuçların kabuklarını soyun. 5 tanesini kenara ayırıp kalanları kuzu kolun sığacağı bir fırın kabına alın. Üzerine kabuklu olarak ikiye bölünmüş patates, kabuklu sarmısak ve biberiye ekleyin. Kalan zeytinyağı, tuz ve karabiberi gezdirip iyice harmanlayın. Ortasına kuzu kolu yerleştirin. Etin üzerine kürdanlar saplayıp uçlarına ayırdığınız havuçları saplayın. Kabın üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 2.5 saat et kemikten kendiliğinden ayrılıncaya dek pişirin. Daha sonra etin üzerini açıp, kürdanlardaki havuçları alıp kaba ekleyin. Tereyağını parçalar halinde etin üzerine yerleştirin. Yeniden fırına verip 10-15 dakika daha pişirin. Eti kemikten ayırıp servis yapın.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Etin üzerine yerleştirdiğiniz havuçlu kürdanlar üzerine kapattığınız malzemenin ete değmemesini ve etin hava akışı olan bir kapta pişmesini sağlar.
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