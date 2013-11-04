Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg kuzu eti
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı toz kırmızıbiber
2 dal taze soğan
1 adet soğan
2 adet domates
2 adet sivri biber
Tuz
Karabiber
Servis için:
Lavaş ekmeği
YAPILIŞI
Eti küp şeklinde doğrayın ve saca alın. Tereyağı ekleyip, et suyunu salıp, çekene kadar arada bir karıştırarak pişirin. Toz kırmızıbiberi katın ve sürekli karıştırarak kavurun. Eti ayrı bir kaba boşaltıp, saca kıyılmış taze soğan, yemeklik doğranmış soğan, kabukları soyulup küp doğranmış domates ve kıyılmış sivri biberi ilave edin. Kısık ateşte 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Eti ekleyip, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tuzunu, karabiberini ayarlayın. Lavaş ekmeğini etin üzerine bastırarak etin suyunun geçmesini sağlayın. Eti lavaşa sarıp, sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Eğer sacınız yoksa wok’ta veya tavada bu yemeği pişirebilirsiniz.