Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti küp şeklinde doğrayın ve saca alın. Tereyağı ekleyip, et suyunu salıp, çekene kadar arada bir karıştırarak pişirin. Toz kırmızıbiberi katın ve sürekli karıştırarak kavurun. Eti ayrı bir kaba boşaltıp, saca kıyılmış taze soğan, yemeklik doğranmış soğan, kabukları soyulup küp doğranmış domates ve kıyılmış sivri biberi ilave edin. Kısık ateşte 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Eti ekleyip, 1-2 dakika daha kavurduktan sonra tuzunu, karabiberini ayarlayın. Lavaş ekmeğini etin üzerine bastırarak etin suyunun geçmesini sağlayın. Eti lavaşa sarıp, sıcak olarak servis yapın.