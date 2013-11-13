Tas Kebabı

Soğanı küp doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince kıyın. Anason ve kakuleyi havanda dövün. Eti bir kaba alıp soğan, maydanoz, nane, anason, tarçın, kakule, tuz ve karabiberle harmanlayıp buzdolabında 4-5 saat dinlendirin.

Pilav için pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletin. Dinlenen eti ısıya dayanıklı yuvarlak küçük bir kabın içine koyup, yayvan bir tencerenin ya da derince bir tavanın tam ortasına alın. Eti koyduğunuz kabın üzerine bir ağırlık yerleştirin. Yarım su bardağı sıcak su ve 2 çorba kaşığı tereyağını tencereye ilave edip, ocağa oturtun. Kısık ateşte, azalırsa su ilave ederek 2 saat pişirin.

Pilav için aynı tencereye, etin üzerini hiç açmadan 2 su bardağı kaynar su ve 2 çorba kaşığı tereyağı ekleyin. Suda beklettiğiniz pirinci süzüp, etin üzerine kapattığınız kabın etrafına yayın. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, pirinç suyunu iyice çekene dek pişirin. Daha sonra etin üzerindeki kabı çıkarıp, pişirdiğiniz kapla servis yapın.