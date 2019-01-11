Tavuk şnıtzel

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kaplama için yumurtayı geniş bir tabağa kırın ve 2-3 dakika köpürene kadar çırpın. İçine tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Un ve ekmek kırıntılarını ayrı tabaklara alın. Tavuk göğüs etini streç film arasına koyun ve ortasından, dışına doğru dövmeye başlayarak (veya tavuğu enine ortadan ikiye keserek) inceltin. Tavaya 1 parmak yüksekliğinde yağ koyup kızdırın. Tavuğu önce una bulayıp fazla ununu silkeleyin. Ardından çırpılmış yumurtaya ve ekmek kırıntısına bulayıp kızgın tavaya bırakın. Her iki tarafını çevirerek pişirin ve fazla yağını almak için kağıt havlu üzerinde bekletin. Arzunuza göre baharatlı tereyağı ve salatayla servis yapın.