DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Taze Sarımsaklı Kuzu Tarifi

Taze Sarımsaklı Kuzu Tarifi

Sofranızda mutlaka bulunması gereken bir lezzet, taze sarımsaklı kuzu tarifi... Taze sarımsaklı kuzu nasıl hazırlanır?
Taze Sarımsaklı Kuzu Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Kurban Bayramı, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 demet taze sarmısak



1 kg kuşbaşı kuzu eti



2 çorba kaşığı tereyağı



10 adet arpacık soğan



1 tatlı kaşığı domates salçası



1 tatlı kaşığı biber salçası



Yeteri kadar sıcak su



Bir tutam tarçın



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Taze sarmısağı temizleyip 2 cm büyüklüğünde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, üzerine eti ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Temizlenmiş arpacık soğanı tencereye katıp, birkaç dakika birlikte soteleyin. Doğranmış sarmısak ve salçaları yemeğe ekleyin. Bir-iki dakika kavurup, tenceredeki malzemenin üzerini geçecek kadar su ilave edin. Tarçın, tuz ve karabiber katın. Azaldıkça sıcak su ekleyerek, et yumuşayana dek pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi
Kuzu Etli Kabak Dolması Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Meyveli Perde Kebabı Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Erik Tavası Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Fırında Domatesli Köfte Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Ev Usulü Yoğurtlu Kebap Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Köfteli Patlıcan Sarma Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Dalyan Köfte Tarifi
Etli Bostan Patlıcanı Tarifi
Etli Bostan Patlıcanı Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN