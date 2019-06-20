Taze Sarımsaklı Kuzu Tarifi

Taze sarmısağı temizleyip 2 cm büyüklüğünde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp, üzerine eti ekleyin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Temizlenmiş arpacık soğanı tencereye katıp, birkaç dakika birlikte soteleyin. Doğranmış sarmısak ve salçaları yemeğe ekleyin. Bir-iki dakika kavurup, tenceredeki malzemenin üzerini geçecek kadar su ilave edin. Tarçın, tuz ve karabiber katın. Azaldıkça sıcak su ekleyerek, et yumuşayana dek pişirin.