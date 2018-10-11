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Sofra / Et Yemekleri / Veganburger

Veganburger

Veganburger
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet hamburger ekmeği

1 adet domates,

1 adet soğan

4-5 yaprak yeşillik

1 adet avokado Hardal, acı sos

Köfte İçin: 2.5 su bardağı siyah fasulye

1 adet tatlı patates

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı yulaf

2 çorba kaşığı keten tohumu

1 orta boy küçük doğranmış soğan

1/4 demet ince kıyılmış maydanoz

3 diş dövülmüş sarımsak

2-3 dal taze kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızıbiber Tuz, karabiber

Kızartmak İçin: Zeytinyağı

YAPILIŞI

Siyah fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp yıkayın. Fasulyelerin üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan fasulyelerin içlerindeki suyun uçması için önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika kurutun. 2 Tatlı patatesi kabaca doğrayıp yağladıktan sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırında yumuşayana kadar pişirin. Keten tohumunu 5 çorba kaşığı su ile karıştırıp kullanmadan önce 5 dakika bekletin.(Bu karışım yumurta görevini görecektir). 3 Mutfak robotunun haznesine tüm köfte malzemesini (robotunuz küçükse birkaç seferde) ekleyin. Robotunuzu kısa aralıklarla çalıştırarak malzemeyi bulamaç haline getirmeden homojen bir şekilde karıştırın. Karışımı 4 parçaya ayırıp burger köftesi şekli verin. Hafifçe toparlanmaları için 30 dakika kadar buzlukta bekletin. Bir tavayı hafifçe yağlayıp köfteleri önlü arkalı yaklaşık 8-10 dakika pişirin. 4 Hamburger ekmeklerinin her iki yüzüne de hardal sürün. Alt parçaların üzerine istediğiniz sıralamada köfte, domates, soğan, yeşillik ve avokado yerleştirin. Üst parçayı kapatın ve servis yapın.
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