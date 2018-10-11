Veganburger

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Siyah fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp yıkayın. Fasulyelerin üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su ilave edip yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan fasulyelerin içlerindeki suyun uçması için önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika kurutun. 2 Tatlı patatesi kabaca doğrayıp yağladıktan sonra önceden ısıtılmış 175 derece fırında yumuşayana kadar pişirin. Keten tohumunu 5 çorba kaşığı su ile karıştırıp kullanmadan önce 5 dakika bekletin.(Bu karışım yumurta görevini görecektir). 3 Mutfak robotunun haznesine tüm köfte malzemesini (robotunuz küçükse birkaç seferde) ekleyin. Robotunuzu kısa aralıklarla çalıştırarak malzemeyi bulamaç haline getirmeden homojen bir şekilde karıştırın. Karışımı 4 parçaya ayırıp burger köftesi şekli verin. Hafifçe toparlanmaları için 30 dakika kadar buzlukta bekletin. Bir tavayı hafifçe yağlayıp köfteleri önlü arkalı yaklaşık 8-10 dakika pişirin. 4 Hamburger ekmeklerinin her iki yüzüne de hardal sürün. Alt parçaların üzerine istediğiniz sıralamada köfte, domates, soğan, yeşillik ve avokado yerleştirin. Üst parçayı kapatın ve servis yapın.