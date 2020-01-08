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Yufkalı et tarifi

Sofranızın yeni leziz ana yemeği yufkalı et tarifi olsun ister misiniz? O zaman bu tarifi kaçırmayın! İşte yufkalı et nasıl yapılır,yufkalı et tarifi sizlerle...
Yufkalı et tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet kuru yufka



4 adet kuzu incik, 1 adet soğan



2 diş sarmısak, yeteri kadar su



Tuz, karabiber, pulbiber


YAPILIŞI

Kuzu incikleri bir tencereye alın ve her tarafları kızarana kadar kavurun. Daha sonra doğranmış soğan ve sarmısak ekleyip, kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve pulbiber katın. Yaklaşık 1 litre su ekleyin ve et iyice yumuşayana kadar (gerekirse sıcak su ekleyerek) pişirin. Kuru yufkaları servis tabağına alın ve et suyu ile ıslatın. Üzerine eti yerleştirin ve tekrar et suyu gezdirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.

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